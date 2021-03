L'Oréal : Lancôme lance son programme de développement durable

L'Oréal : Lancôme lance son programme de développement durable









(Boursier.com) — Dans un contexte d'enjeux environnementaux et sociétaux croissants, Lancôme lance son programme de développement durable "Prendre soin d'aujourd'hui pour un avenir plus heureux" (Caring Together for a Happier Tomorrow) qui cadre l'ensemble des ambitions de la marque en matière de développement durable et d'inclusion sociale.

Lancôme accélère sa transformation globale à travers 3 piliers complémentaires :

- Prendre soin de l'environnement ("Bring the World to Bloom"),

- Prendre soin des consommateurs ("Live Responsibly"),

- Prendre soin des femmes ("Write Her Future").