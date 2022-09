L'Oréal : lancement d'un nouveau programme mondial en faveur des jeunes

(Boursier.com) — Un an après le lancement de son programme L'Oréal pour la Jeunesse, L'Oréal poursuit son action en soutien de la réussite des générations futures. Le nouveau programme L'Oréal BOOST offrira, chaque année à 20.000 étudiants, l'accès à une sélection de cours à la demande et en ligne fournis par Coursera, le leader de l'apprentissage en ligne à destination des étudiants et des entreprises. Ces cours seront choisis par les experts de L'Oréal.

L'Oréal BOOST ouvre ainsi les portes à une éducation essentielle, véritable passerelle entre l'école et le monde du travail. Il s'agit aussi de participer à ouvrir davantage l'accès à des diplômes prestigieux aux jeunes issus de milieux défavorisés ou sous-représentés. En outre, 100.000 bénéficiaires seront accompagnés dans le cadre de projets guidés, via l'utilisation d'un dispositif d'apprentissage digital innovant, directement disponible en entreprise.

"L'investissement dans la jeunesse est de notre responsabilité et fait partie intégrante de notre culture chez L'Oréal. Nous n'avons jamais cessé de miser sur les jeunes pour assurer l'avenir de l'entreprise. Les temps sont difficiles pour cette génération, ce qui nous impose de nous engager plus encore à ses côtés. Les deux dernières années ont perturbé les parcours scolaires, notamment de ceux issus de milieux défavorisés. Plus que jamais, nous avons pour responsabilité d'accompagner ces jeunes afin qu'ils puissent se construire un avenir prometteur", explique Jean-Claude Le Grand, Directeur Général des Relations Humaines du Groupe L'Oréal.

L'Oréal BOOST est le tout dernier programme de L'Oréal à rejoindre l'initiative innovante internationale, L'Oréal pour la Jeunesse, lancée par le Groupe en juillet 2021 à destination des moins de 30 ans. L'Oréal pour la Jeunesse offre des opportunités de travail aux jeunes et agit concrètement pour augmenter leur potentiel d'emploi, en particulier pour ceux issus de milieux défavorisés, rencontrant des difficultés d'accès au marché du travail. A ce jour, le programme a créé 18.342 opportunités d'emploi pour les moins de 30 ans, inscrit 59 000 participants à des masterclasses, perfectionné 70.000 apprenants, accompagné 18.000 jeunes et encadré 13.000 autres. Le groupe L'Oréal est en voie de proposer 25.000 opportunités professionnelles aux moins de 30 ans.