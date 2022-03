L'Oréal : lancement avec succès de sa première émission obligataire pour un montant nominal de 3 MdsE

(Boursier.com) — L 'Oréal annonce le lancement avec succès de sa première émission obligataire pour un montant nominal total de 3 milliards d'euros.

Celle-ci se compose de trois tranches :

Une première tranche à taux fixe de maturité 2 ans et d'un montant de 1.000 millions d'euros, assortie d'un coupon de 0,375% par an,

Une seconde tranche à taux variable de même maturité et d'un montant de 750 millions d'euros,

Une troisième tranche à taux fixe de maturité 4 ans et 3 mois d'un montant de 1 250 millions d'euros, assortie d'un coupon de 0,875% par an.

Cette émission inaugurale a reçu un accueil exceptionnel du marché avec une demande totale de 10,7 Milliards d'euros, soit plus de 3,5 fois le volume combiné de l'offre.

La tranche à 4 ans et 3 mois de cette émission est dite Sustainability-Linked et est alignée sur le Cadre de Référence des Financements Durables du groupe L'Oréal récemment établi. Ce dernier a été évalué de manière indépendante par la société de notation Sustainalytics.

Le coupon final de la tranche de maturité 4 ans et 3 mois est lié à l'atteinte par L'Oréal de trois objectifs de performance en matière de développement durable :

Tous les sites exploités par L'Oréal seront neutres en carbone (scopes 1 et 2) d'ici au 31 décembre 2025,

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (scopes 1, 2 et 3) sur un périmètre allant de la production au point de vente seront réduites de 14% par produit vendu d'ici à 2025 par rapport à l'année de référence 2021, 50% des emballages plastiques du Groupe seront d'origine recyclée ou biosourcée d'ici à 2025.

L'Oréal rendra compte chaque année dans son Document d'Enregistrement Universel du niveau d'avancement de ces indicateurs clés de performance extra-financière.

Le Cadre de Référence des Financements Durables et l'évaluation de celui-ci par Sustainalytics sont disponibles sur www.loreal-finance.com.

Le montant levé lors de ces émissions obligataires sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au remboursement de la dette à court terme contractée lors de l'acquisition par L'Oréal de 4% de son capital auprès de Nestlé en décembre 2021.

Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises à la négociation sur Euronext Paris, à compter de la date de règlement-livraison prévue le 29 mars 2022, sous réserve de l'approbation du prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers.

BNP Paribas et J.P. Morgan agissent en qualité de Coordinateurs Globaux. Ils sont aussi Teneurs de Livres aux côtés de Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et Société Générale. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan agissent en tant que conseillers en structuration RSE.