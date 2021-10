L'Oréal : lance une plateforme d'information sur ses parfums

(Boursier.com) — Face à la demande croissante des consommateurs d'informations sur la composition des produits de beauté, L'Oréal poursuit sa démarche de transparence en lançant une plateforme dédiée aux ingrédients de parfumerie de son portefeuille avec un niveau d'information sans précédent, afin qu'ils puissent faire leurs choix de manière éclairée.

Seul acteur de l'industrie de la beauté à opérer dans tous les canaux de distribution et sur toutes les catégories de produits, L'Oréal souhaitait élaborer un modèle d'information qui fonctionne non seulement pour ses produits de grande consommation, mais aussi pour sa collection de parfums de luxe. L'Oréal a construit une expertise scientifique unique dans le domaine des parfums, qui offre les standards de sécurité et de qualité les plus élevés, basés sur les dernières avancées scientifiques en matière de santé et d'environnement, de connaissance des consommateurs et d'analyse. La mise au point de cette plateforme d'informations a commencé il y a 3 ans avec l'analyse de plus de 20.000 formules parfumées. Chaque parfum est une composition unique très complexe.

Certaines compositions parfumantes peuvent comprendre un grand nombre d'ingrédients d'origine synthétique ou naturelle. L'enjeu était donc d'offrir le plus haut niveau de transparence tout en préservant le savoir-faire et la confidentialité liés à l'unicité de chaque parfum. Pour développer ce modèle d'information, L'Oréal a travaillé avec ses fournisseurs qui sont les 4 leaders internationaux de la création de parfums : Firmenich, Givaudan, IFF & Mane. Cette plateforme d'informations est bien plus qu'une simple liste d'ingrédients. Construite en lien avec les études du consommateur, elle permet de comprendre l'origine des ingrédients, leurs propriétés olfactives et la façon dont ils sont associés pour créer le parfum des produits. Cette initiative est une nouvelle étape dans l'engagement du Groupe en faveur de la transparence, qui vient compléter le site Au Coeur De Nos Produits, lancé en 2019 dédié au décryptage des ingrédients.

Le déploiement de la plateforme se fera par étapes en commençant d'abord aux Etats-Unis avec Atelier Cologne, Garnier et Yves Saint Laurent, qui sont déjà en ligne. Le Groupe déploiera ensuite progressivement le modèle sur l'ensemble de ses marchés mondiaux et de ses marques.