L'Oréal lance sa 3e opération d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — L 'Oréal annonce le lancement de sa 3e opération d'actionnariat salarié. Cette opération sera déployée dans 63 pays. Elle permet d'associer étroitement les salariés de L'Oréal, tant en France qu'à l'étranger, au développement du Groupe.

"Forts du succès des deux premières opérations en 2018 et 2020 qui ont permis à un nombre cumulé d'environ 30 000 collaborateurs de témoigner de leur attachement mais aussi de leur confiance dans le devenir, la croissance et les valeurs de notre Groupe, nous souhaitons cette année à nouveau leur donner l'opportunité de s'associer à la réussite financière et extra-financière de L'Oréal. Ce troisième Plan d'actionnariat salarié est une nouvelle occasion de proposer, à ceux et celles qui le souhaitent, de rejoindre une formidable aventure collective et de participer à un dessein commun, notre raison d'être : Créer la beauté qui fait avancer le monde", indique Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, à l'occasion de cette 3e opération.

Le prix de souscription des actions sera fixé le 3 juin 2022. Il sera égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action L'Oréal sur le marché Euronext Paris durant les 20 jours de Bourse précédant cette décision, diminuée d'une décote de 20%.

L'opération portera sur un nombre maximum de 500.000 actions (abondement compris). La période de souscription s'étendra du 8 juin au 22 juin, et le règlement-livraison de l'offre est prévu pour le 26 juillet.

Les actions souscrites en direct ainsi que les parts de FCPE seront bloquées pendant une période de 5 années, sauf survenance de l'un des cas de déblocage anticipé prévus par les règlementations applicables en France et dans les différents pays de déploiement de l'offre.

La demande d'admission à la cote sur le marché Euronext Paris des actions L'Oréal émises dans le cadre de l'opération sera effectuée dès que possible après l'augmentation de capital. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0000120321) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.