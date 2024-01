L'Oréal : la famille Bettencourt Meyers sur les 34,65% de capital et droits de vote

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 29 décembre à l'AMF, la société par actions simplifiée Financière L'Arcouest, contrôlée par le groupe familial Bettencourt Meyers et agissant de concert avec la famille Bettencourt Meyers, a déclaré avoir franchi en hausse, le 29 décembre 2023, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% et 1/3 du capital et des droits de vote de la société L'Oréal. Elle détient 185.715.079 actions L'Oréal représentant autant de droits de vote, soit 34,65% du capital et des droits de vote de la société. Les participations se répartissent comme suit...

- Téthys SAS (contrôlée par le groupe familial Bettencourt Meyers) : 1.152.514.292 actions représentant 28,45% du capital et des droits de vote

- Financière L'Arcouest SAS (contrôlée par le groupe familial Bettencourt Meyers) : 27.650.000 actions représentant 5,16% du capital et des DDV

- Françoise Bettencourt Meyers : 5.532.455 actions représentant 1,03% du capital et des DDV

- Jean-Pierre Meyers 15.332 actions

- Jean-Victor Meyers 1.500 actions

- Nicolas Meyers 1.500 actions

- Total famille Bettencourt Meyers : 185.715.079 actions représentant 34,65% du capital et des DDV.

Ce franchissement de seuils résulte de la réalisation définitive d'un apport en nature de 27.650.000 actions L'Oréal représentant autant de droits de vote par Mme Françoise Bettencourt Meyers à la société Financière L'Arcouest, contrôlée par le groupe familial Bettencourt Meyers.

A cette occasion, Mme Françoise Bettencourt Meyers a franchi individuellement en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société L'Oréal. La société Financière L'Arcouest a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de L'Oréal.

Par le même courrier, la Financière L'Arcouest indique pour les 6 prochains mois que les franchissements de seuils à la hausse déclarés par Financière L'Arcouest résultent d'un reclassement interne au groupe familial Bettencourt Meyers, Financière L'Arcouest ayant acquis la pleine propriété de 27.650.000 actions L'Oréal en qualité de bénéficiaire d'un apport en nature effectué à son profit par Mme Françoise Bettencourt Meyers, qui s'est vue attribuer en contrepartie de l'apport des actions nouvellement émises par Financière L'Arcouest. Cette opération d'apport n'a nécessité la mise en place d'aucun financement.

Il est également rappelé que la famille Bettencourt Meyers s'est engagée à ne pas se porter acquéreur d'actions de L'Oréal et s'abstenir d'exercer la quote-part de ses droits de vote excédant 33,33% des droits de vote de L'Oréal. Ces engagements pourraient être levés par anticipation en cas de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat de L'Oréal. Dans ce cadre, Financière L'Arcouest n'a pas l'intention d'accroître sa participation dans L'Oréal, ni d'acquérir le contrôle de la société.

Financière L'Arcouest indique soutenir la stratégie définie et mise en oeuvre par la direction générale de L'Oréal.

La famille Bettencourt Meyers dispose de 3 représentants au conseil d'administration de L'Oréal. Financière L'Arcouest n'envisage pas de demander sa nomination ou celle d'une autre personne comme administrateur de L'Oréal.