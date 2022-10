L'Oréal : la division luxe inquiète, le titre recule

(Boursier.com) — Fin de semaine compliquée pour le luxe. Après les publications brillantes de LVMH et Hermès, Kering et L'Oréal ont quelque peu refroidi l'ambiance. Le numéro un mondial des cosmétiques a fait état d'une forte croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, la demande en Europe et aux Etats-Unis ayant permis de compenser les perturbations en Chine liées aux restrictions sanitaires. L'Oréal, qui détient des marques grand public comme Maybelline et d'autres plus haut de gamme comme Lancôme, a ainsi réalisé des revenus de 9,58 milliards d'euros, en hausse de 9,1% à périmètre constant.

Mais les analystes se montrent préoccupés par le ralentissement de L'Oréal Luxe, qui n'a dépassé que récemment la division grand public de l'entreprise pour devenir la plus grande du groupe, et a tiré la croissance au cours des derniers trimestres. Jefferies explique ainsi avoir des "sentiments mitigés" sur les chiffres publiés par L'Oréal et souligne notamment que les résultats de la division luxe sont inférieurs aux attentes. RBC, de son côté, indique que la croissance de l'Oréal a été gonflée par un bonus de 94,7 millions d'euros dans l'assurance.

Oddo BHF reste 'neutre' avec un objectif de 346 euros. L'analyste considère L'Oréal comme une valeur de grande qualité (pure player avec une empreinte opérationnelle profonde sur un marché en croissance et valorisant) mais avec une valorisation trop élevée (PE 23e : 28x). Avec une croissance organique de 9,1% au T3, c'est une belle performance, encore au-dessus de celle du marché de la Beauté (+6%) et en amélioration séquentielle. Avant l'ouverture, le broker avertissait néanmoins que le contexte fait pencher les investisseurs du côté de la vigilance et à ce titre, l'accueil pourrait être négatif en raison : d'une valorisation qui reste élevée, de la faiblesse de l'Asie du Nord (ie Chine) et du Luxe, d'une baisse des volumes en Consumer en Chine et aux USA et de la difficulté à réconcilier la performance de l'Asie du Nord avec celle de la Chine ; ce qui devrait susciter quelques demandes de clarification.

L'Oréal abandonne 4,2% à 315,4 euros en matinée à Paris.