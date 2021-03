L'Oréal : l'AG Mixte se tiendra le 20 avril à huis clos

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte de L'Oréal se tiendra le mardi 20 avril 2021 à 10 heures à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, au siège administratif de la Société situé 41, rue Martre, à Clichy.

L'avis de réunion a été publié au BALO le lundi 15 mars 2021 et contient l'ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Cet avis de réunion ainsi que le Rapport du Conseil d'Administration sur le projet de résolutions et les informations légales peuvent être consultés sur le site internet loreal-finance.com.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site internet précité, dans les conditions légales et réglementaires, à compter du mardi 30 mars 2021.

Compte tenu des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, L'Oréal est dans l'impossibilité de réunir physiquement ses actionnaires eu notamment égard à la fermeture des salles de conférence et de réunion, à l'obligation de respecter des mesures de distanciation physique et au nombre de personnes habituellement présentes lors des précédentes Assemblés Générales.

Cette Assemblée sera diffusée en direct en format vidéo sur le site internet loreal-finance.com, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. La rediffusion de cette Assemblée sera disponible sur le site internet loreal-finance.com dès que possible à l'issue de l'Assemblée et, au plus tard, avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de celle-ci.

Le Conseil d'Administration a désigné les sociétés Téthys et Nestlé S.A. en qualité de scrutateurs.

Compte tenu des difficultés techniques, notamment liées à l'authentification préalable ou en séance des actionnaires de L'Oréal, l'exercice du droit de vote s'effectuera en amont de l'Assemblée Générale selon l'une des modalités suivantes :

par correspondance à l'aide du formulaire de vote ;

par Internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess ; ou

en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou à toute autre personne physique ou morale.