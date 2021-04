L'Oréal : l'AG a validé un dividende de 4 euros et des rachats d'actions

Crédit photo © L'Oréal

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte du groupe L'Oréal a décidé ce mardi la distribution d'un dividende de 4 euros par action. Ce dividende est porté à 4,40 euros pour les actions inscrites continûment au nominatif depuis le 31 décembre 2018 au plus tard et jusqu'à la date de mise en paiement du dividende, soit le jeudi 29 avril 2021.

Le Conseil d'Administration réuni à l'issue de l'Assemblée Générale a décidé, sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, et conformément aux annonces faites le 14 octobre 2020, de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. Monsieur Jean-Paul Agon continue d'assumer la fonction de Président du Conseil d'Administration qu'il exerce depuis 2011 et Monsieur Nicolas Hieronimus est nommé Directeur Général à compter du 1er mai 2021.

Par ailleurs, le Conseil a décidé, dans le cadre de la résolution votée par l'Assemblée Générale de ce 20 avril 2021, de procéder sur une période débutant le 3 mai 2021 et pouvant s'étendre jusqu'au 30 juin 2021 (inclus), à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant maximal de 1,2 milliard d'euros et pour un nombre maximal d'actions à acquérir de 3 millions. Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées.