L'Oréal investit dans Replika Software

L'Oréal investit dans Replika Software









Crédit photo © L'Oréal / Mario Fourmy

(Boursier.com) — L 'Oréal annonce un investissement minoritaire dans la plateforme de social selling américaine Replika Software, Inc., dans le cadre de sa stratégie d'accélération en e-commerce. Cet investissement a été réalisé via BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, fonds de capital-investissement de L'Oréal. Replika Software est une plateforme qui fournit aux marques des solutions de social selling clé en main afin d'activer à grande échelle leur écosystème de vendeurs présents sur les réseaux sociaux, d'y développer leur influence et d'entrer en relation avec les consommateurs à tout moment et quel que soit le lieu. Fondée en 2016 par Kareen Mallet, ancienne Directrice Mode chez Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, et Corey Gottlieb, entrepreneur en publicité, marketing et technologies, la société est basée à New York et possède des bureaux à Paris.

Le commerce social est une nouvelle forme de e-commerce qui permet aux consommateurs, aux influenceurs, aux experts, aux conseillères beauté ou aux conseillères de vente de commercialiser des marques et des produits sur les réseaux sociaux via des formats tels que l'achat direct ou le livestreaming, selon Lubomira Rochet, Chief Digital Officer de L'Oréal. "Aujourd'hui, le e-commerce représente déjà 25% du chiffre d'affaires de L'Oréal. La montée en puissance du commerce social est une excellente opportunité pour nos marques de réinventer l'expérience client dans la beauté à travers le monde. Nous sommes très heureux de nous associer à Replika Software, un pionnier dans le domaine, pour créer un commerce social à grande échelle. Notre ambition est de percer dans ce nouveau canal et de construire un écosystème sain et dynamique de vendeurs sociaux pour la catégorie beauté".

Replika Software affiche "une excellente année en termes de croissance et alimente de nouveaux programmes de vente sociale générateurs de revenus pour les marques de L'Oréal et d'autres marques dans le monde", selon Kareen Mallet, cofondatrice de Replika Software. "Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec L'Oréal. Leur soutien financier et leur expertise du secteur nous aideront à réaliser notre vision encore plus rapidement et plus largement".