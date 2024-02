L'Oréal Groupe signe un contrat de licence mondiale exclusif avec Miu Miu

(Boursier.com) — L 'Oréal Groupe et Prada S.p.A ont annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de licence long terme et mondiale pour la création, le développement et la distribution des produits de beauté de luxe de la marque Miu Miu. Après la collaboration réussie avec la marque Prada, Miu Miu rejoint la division L'Oréal Luxe pour écrire son nouveau chapitre dans l'univers de la beauté...

Miu Miu est né en 1993 de l'esprit indépendant et non conventionnel de Miuccia Prada. Cette marque de luxe unique incarne depuis lors la créativité expérimentale dans le monde de la couture et de la mode.

Avec beaucoup de subtilité et de sophistication, Miu Miu se distingue par ses prises de risques audacieuses et son instinct aiguisé des évolutions culturelles et des tendances de mode contemporaines. La marque est une source d'inspiration infinie pour l'univers de la beauté et trouvera un écho auprès d'un public émancipé, sophistiqué et averti. Ce partenariat marque le début d'une nouvelle ère d'interprétation de la beauté au sein de la marque.

Les premiers parfums lancés par L'Oréal Groupe sont attendus en 2025.

L'accord entrera en vigueur après les approbations réglementaires usuelles.

Cyril Chapuy, Président de L'Oréal Luxe, a commenté : "Nous avons établi avec succès ces dernières années, un partenariat solide avec les équipes Prada. Nous sommes aujourd'hui heureux d'accueillir Miu Miu pour développer le potentiel exceptionnel de la facette beauté de la marque. Avec son positionnement singulier, animé par son essence créative sans limites et expérimentale, Miu Miu complètera parfaitement le portefeuille de marques emblématiques de L'Oréal Luxe, renforçant ainsi sa position de leader mondial du parfum."

Benedetta Petruzzo, PDG de Miu Miu, souligne : "Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec un acteur de premier plan, leader de la beauté, tel que L'Oréal. Ce nouveau chapitre viendra soutenir la croissance de la marque et contribuera à libérer tout le potentiel de Miu Miu dans cet univers".