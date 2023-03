L'Oréal Green Sciences Incubator @Genopole : Inauguration d'un incubateur dédié aux biotechnologies vertes

(Boursier.com) — Genopole inaugure mardi 28 mars "L'Oréal Green Sciences Incubator @Genopole", dispositif d'accélération d'innovations biotechs pour des applications cosmétiques durables.

Le "L'Oréal Green Sciences Incubator @Genopole", ouvre ainsi ses portes pour présenter

- les deux axes du dispositif, l'accompagnement de la 'R&D' et le soutien à la croissance des startups.

- la première startup incubée : Algentech, sélectionnée pour sa technologie de transformation des cellules végétales en usines vertes, pour la production d'ingrédients biosourcés au bénéfice d'une industrie cosmétique plus durable.

Afin de montrer d'autres développements biotech en faveur d'une industrie plus respectueuse de l'environnement, la visite ouverte à la presse se poursuivra dans les laboratoires de Global Bioenergies, sous la conduite de Marc Delcourt, DG de cette société de biotechnologie qui convertit les ressources naturelles en ingrédients pour la cosmétique et en biocarburants.

La visite passera ensuite par Yeasty, guidée par Juan Londono, DG de cette société de production d'ingrédients issus de la revalorisation de levures de bière pour l'industrie alimentaire.

Les dirigeants de Genopole, Stéphane Beaudet, président, Gilles Trystram, DG et David Bodet, DG délégué, inviteront ensuite la presse dans les locaux du GIP Genopole, en compagnie de Anne Colonna, DG de la recherche avancée chez L'Oréal et Ana Kljuic, directrice recherche et innovation L'Oréal pour le Futur & Green Sciences, pour exposer les ambitions du nouveau dispositif.