L'Oreal fait l'acquisition d'Aesop pour 2,52 Mds$

(Boursier.com) — L 'Oréal annonce ce jour la signature d'un accord avec Natura &Co pour l'acquisition d'Aesop, la marque australienne de cosmétiques de luxe. Le projet valorise Aesop à 2,525 milliards de dollars en valeur d'entreprise.

Fondée en 1987, Aesop est mondialement reconnue pour ses produits pour la peau, les cheveux et le corps. Avec son packaging ambré iconique, ses formules vegan durables, ses ingrédients naturels, et son service client personnalisé, Aesop est devenue une marque mondiale iconique disponible dans les boutiques haut de gamme, les espaces beauté et les hôtels de luxe du monde entier.

Aesop est distribuée dans environ 400 points de vente exclusifs en Amérique, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie, avec une présence naissante en Chine où le premier magasin a ouvert ses portes en 2022.

La marque a réalisé des ventes de 537 millions de dollars en 2022.

Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal Groupe, a indiqué : "Je suis très heureux d'accueillir Aesop et ses équipes au sein du Groupe L'Oréal. Aesop incarne une beauté avant-gardiste : non seulement ses produits sont fabriqués avec le plus grand soin et une attention aux détails exceptionnelle ; mais ils sont aussi une superbe combinaison de modernité urbaine, d'hédonisme et de luxe reconnu. Aesop tire avantage de tous les courants de consommation ascendants actuels et L'Oréal contribuera à accélérer son énorme potentiel de croissance, notamment en Chine et dans le Travel retail."

Commentant l'acquisition, Cyril Chapuy, Président de L'Oréal Luxe, a ajouté : "Mon équipe et moi-même sommes ravis qu'Aesop rejoigne le portefeuille de marques mondiales emblématiques de L'Oréal Luxe. Aesop occupe une position unique sur le marché mondial de la beauté de luxe grâce à une vision ancrée dans le design, la haute efficacité et sensorialité de ses produits et la philosophie retail tournée vers le client. Nous nous réjouissons d'accueillir Michael O'Keeffe, Directeur Général d'Aesop, et ses équipes expérimentées et passionnées pour continuer à développer ensemble le potentiel remarquable de la marque, en cultivant son caractère et ses valeurs uniques. Nous sommes convaincus que Aesop viendra rejoindre le club des marques milliardaires de la Division, contribuant ainsi de manière significative à la croissance de L'Oréal Luxe dans les années à venir."

Fábio Barbosa, Directeur Général de Natura &Co, a déclaré : "La cession d'Aesop marque le début d'un nouveau cycle de développement pour Natura &Co. Avec une structure financière renforcée, un bilan assaini, et une discipline financière stricte, Natura &Co pourra se focaliser davantage sur ses priorités stratégiques, notamment sur son plan d'investissement en Amérique Latine. Nous serons également en mesure de continuer à nous concentrer sur le renforcement de The Body Shop et sur le recentrage de l'empreinte d'Avon International. Nous sommes fiers du succès remarquable d'Aesop et nous sommes extrêmement reconnaissants envers toutes les équipes d'Aesop qui ont immensément contribué non seulement à la réussite de la marque, mais aussi à faire de Natura &Co ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes convaincus que la croissance d'Aesop se poursuivra sous l'égide de L'Oréal et nous souhaitons beaucoup de succès à Aesop dans ce nouveau chapitre pour l'avenir."

Cette acquisition est soumise à certaines autorisations réglementaires usuelles et autres conditions de réalisation habituelles.