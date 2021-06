L'Oréal et Facebook intègrent l'essayage virtuel à l'achat sur Instagram

L'Oréal et Facebook intègrent l'essayage virtuel à l'achat sur Instagram









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Oréal et Facebook annoncent une intégration technologique permettant aux acheteurs sur Instagram de faire des essayages virtuels de produits de maquillage grâce à ModiFace, la société de réalité augmentée et d'intelligence artificielle de L'Oréal. Avec cette nouvelle étape dans leur collaboration, ModiFace et AR Spark, la plateforme de réalité augmentée de Facebook, apportent aux acheteurs l'expérience d'un essayage virtuel très réaliste.

En naviguant sur la page Instagram d'une marque, les consommateurs vont pouvoir essayer un produit avant de l'acheter. Ce service est déjà disponible pour les rouges à lèvres des marques NYX Professional Makeup, Urban Decay, Maybelline New York et Lancôme. Il s'étendra bientôt à d'autres marques et d'autres catégories de produits.

Facebook intègrera également l'essayage virtuel de ModiFace à de nouveaux formats publicitaires sur Facebook App.