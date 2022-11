L'Oréal : encore en baisse, secteur sous tension

(Boursier.com) — L 'Oréal perd encore 1,8% à 302 euros à Paris ce jeudi, alors que Jefferies a abaissé le curseur sur le groupe de cosmétiques de 300 à 280 euros avec un avis à 'sous-performer'.

Estée Lauder l'une des principales entreprises américaines de produits de soins pour la peau et de cosmétiques et concurrente du géant français, a lancé hier un sévère avertissement sur ses résultats. Mettant notamment en avant la situation en Chine où la politique 'zéro-covid' du gouvernement local continue de peser sur l'activité, le groupe new-yorkais a revu en forte baisse ses prévisions annuelles. Il table désormais sur des ventes en recul de 6 à 8% et sur un bpa ajusté en repli de 19 à 21%. Deux indicateurs auparavant attendus en amélioration... Si les analystes avaient globalement anticipé cet avertissement, son ampleur inquiète désormais plus largement le secteur des cosmétiques.