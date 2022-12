L'Oréal : encore des doutes ?

(Boursier.com) — L 'Oréal reprend 1,3% à 359 euros à Paris ce jeudi, alors que JP Morgan a ajusté sa recommandation à "neutre", contre "surpondérer", et son objectif de cours de 400 à 350 euros sur le groupe de cosmétiques. Citigroup a quant à lui relevé sa recommandation à "neutre", contre "vendre", et son objectif de cours de 355 à 365 euros, ce qui reste proche des cours cotés actuellement. Jefferies venait juste d'abaisser le curseur sur le groupe de cosmétiques de 300 à 280 euros avec un avis à 'sous-performer'.

Estée Lauder l'une des principales entreprises américaines de produits de soins pour la peau et de cosmétiques et concurrente du géant français, a lancé dernièrement un sévère avertissement sur ses résultats.

Mettant notamment en avant la situation en Chine où la politique 'zéro-covid' du gouvernement local continue de peser sur l'activité, le groupe new-yorkais a revu en forte baisse ses prévisions annuelles. Il table désormais sur des ventes en recul de 6 à 8% et sur un bpa ajusté en repli de 19 à 21%. Deux indicateurs auparavant attendus en amélioration... Si les analystes avaient globalement anticipé cet avertissement, son ampleur inquiète désormais plus largement le secteur des cosmétiques au niveau mondial, même si la Chine semble disposée à relâcher progressivement la bride sanitaire...