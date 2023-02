L'Oréal : encore des avis d'analystes

(Boursier.com) — L 'Oreal monte de 0,5% à 390 euros ce mercredi, alors que les analystes continuent de s'ajuster après les résultats publiés par le groupe de cosmétiques la semaine passée. Jefferies a ajusté la mire de 293 à 296 euros en restant à 'sous-performer', Morgan Stanley a revalorisé le titre de 370 à 390 euros ('pondération en ligne'), tandis que Bryan Garnier reste confiant sur la valeur : Après avoir nettement surperformé le marché de la beauté en 2022 (+10,9% contre +6%), le broker affirme que le groupe saura gagner de nouvelles parts de marché en 2023. Sur un segment qui devrait croître de 5%, il anticipe une augmentation organique des ventes de 7% (1,5x plus rapide que le marché). Selon lui, L'Oréal semble assez confiant et probablement même plus qu'il y a six mois, car la réouverture de la Chine est un vent arrière crucial pour le secteur de la beauté et L'Oréal, en particulier pour L'Oréal Luxe. Le broker est à 'conviction à l'achat' sur le dossier avec une cible de 415 euros.

Enfin, Berenberg a lui aussi rehaussé sa cible de 365 à 378 euros, tout en restant à 'conserver'.

Rappelons que le chiffre d'affaires 2022 du groupe a atteint 38,26 milliards d'euros, en hausse de 18,5% en publié. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance ressort à 10,9%.

L'Oréal a souligné que la Division des Produits Grand Public avait réalisé sa meilleure croissance en 20 ans, à +8,3% à données comparables et +4,6% à données publiées. L'Oréal Luxe a enregistré une forte progression de +10,2% à données comparables et de +18,6% à données publiées, surperformant le marché mondial de la beauté de luxe qui montre cette année encore son dynamisme.

Le No1 mondial de la beauté a vu sa marge brute s'élever à 27,68 milliards d'euros, soit 72,4% du chiffre d'affaires à comparer à 73,9% en 2021, soit une différence de 150 points de base. En ligne avec les attentes des analystes, le résultat d'exploitation augmente de 21% à 7,46 milliards d'euros, et ressort à 19,5% du chiffre d'affaires, en progression de 40 points de base.

Le résultat net part du groupe est ressorti à 5,7 milliards d'euros, en progression de 24,1%. Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril 2023, un dividende de 6 euros, en augmentation de 25%. Il sera mis en paiement le 29 avril 2023 (date de détachement le 27 avril).