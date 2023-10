L'Oreal : encore de la pression

(Boursier.com) — L 'Oreal cède 1,5% à 388 euros ce lundi, pénalisé par une note d'analyste et de nouveaux dégagements dans le secteur du luxe. Sabadell reste ainsi vendeur sur le dossier, avec un objectif ajusté à 425 euros. La Deutsche Bank avait déjà dégradé le titre du numéro un mondial des cosmétiques à 'vendre' dernièrement, tout en réduisant sa cible de 385 à 350 euros. "L'Oréal est à bien des égards une entreprise unique et, en tant que telle, nous ne prenons pas à la légère l'adoption d'une position plus négative", estimait le broker.

Le risque baissier sur les multiples de valorisation que poserait un ralentissement de la Chine et de la beauté dermatologique, ainsi que des préoccupations macroéconomiques, est jugé désormais "considérable", selon la DB.

Le prochain rendez-vous chiffré est fixé au 30 septembre (après Bourse) avec l'annonce du Chiffre d'affaires au T3.