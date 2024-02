L'Oréal : du soutien

(Boursier.com) — Soutenu par une note d'analyste, L'Oréal s'adjuge 0,4% à 452,4 euros à l'ouverture du marché parisien. Berenberg a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 530 euros. Le broker affirme que L'Oréal a la possibilité de générer une croissance organique et des retours aux actionnaires de premier plan dans le secteur. L'analyste anticipe une croissance organique moyenne de 6,7% sur 2025-2030, la plus élevée au sein de sa couverture sectorielle, et un rendement moyen de 11,3%. Il considère que l'entreprise est bien positionnée et qu'elle offre la meilleure exécution au sein de sa catégorie.