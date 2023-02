L'Oréal : du soutien

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, L'Oréal s'adjuge 2,2% à 381,2 euros. AlphaValue a relevé à 'accumuler' sa recommandation sur le géant des cosmétiques en visant 437 euros. La performance de fin d'année supérieure aux attentes de L'Oréal dans un environnement commercial très difficile, notamment suite à des rapports décevants de ses pairs, confirme à nouveau son leadership sur le marché de la beauté et la force de son développement omnicanal avancé, explique le bureau d'études. Plus important encore, la faible pénétration du marché des parfums en Chine signifie que les marges d'amélioration et le rythme de croissance resteront très prometteurs dans les années à venir...L'analyste continue ainsi à s'attendre à ce que le groupe surperforme le marché.