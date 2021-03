L'Oréal : du nouveau au Comité exécutif

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Omar Hajeri est nommé Directeur Général de la Division Produits Professionnels et rejoint le COMEX. Il succède à Nathalie Roos, qui souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière après 9 années passées chez L'Oréal.

De nationalité franco-tunisienne, Omar Hajeri est entré chez L'Oréal à l'issue d'un stage il y a 21 ans, et a effectué l'essentiel de sa carrière au sein de la Division Produits Professionnels. Il a notamment été en charge de la division aux Pays-Bas puis au Royaume-Uni et en Irlande, où il a modernisé l'organisation en la faisant évoluer vers un modèle multi canal. En 2019, il prend la tête de la division pour l'ensemble de la zone Europe de l'Ouest.

Omar Hajeri succède à Nathalie Roos, qui avait rejoint le groupe L'Oréal en 2012 en tant que Directrice Générale de L'Oréal Allemagne, avant d'être nommée en 2016 Directrice Générale de la Division Produits Professionnels et membre du COMEX. Pendant les 9 dernières années, Nathalie a effectué un travail remarquable à la tête de L'Oréal Allemagne, puis à la Direction de la Division des Produits Professionnels, qu'elle a transformée en profondeur en la modernisant dans le respect de nos relations historiques avec nos partenaires coiffeurs. Sous son leadership, la division a traversé la crise sanitaire de 2020 avec succès et apporté un soutien majeur au secteur de la coiffure. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle , commente Jean-Paul Agon.

Cette nomination prend effet immédiatement.



En outre, Ersi Pirishi sera nommée Directrice Générale de la zone Amérique Latine et rejoindra le COMEX. à l'automne 2021.

De nationalité franco-chypriote et pharmacienne de formation, Ersi Pirishi a commencé sa carrière dans le Groupe au service de la zone Amérique Latine, où elle était en charge du développement international de la marque La Roche Posay. Son parcours international au sein de la Division Cosmétique Active l'a ensuite menée du Brésil aux Etats-Unis en passant par les Pays-Bas, la France et l'Espagne, pays dans lesquels elle a exercé des fonctions de direction de marques, de division et de zone. Elle a ensuite été nommée en 2015 Directrice Générale multi-divisions de L'Oréal Grèce, avant de devenir en 2018 Directrice Adjointe de la Division Cosmétique Active, en charge de l'Europe de l'Ouest puis de tous les marchés.

Elle succèdera à Javier San Juan, qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite après 30 années au sein du Groupe. Javier San Juan avait rejoint L'Oréal en 1991 et y a effectué une carrière internationale, notamment en tant que directeur financier de la Russie puis Directeur Général de la Roumanie, de l'Argentine, du Canada et du Mexique. Depuis 2016, il dirige l'ensemble de la zone Amérique Latine.