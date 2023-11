L'Oréal dote son usine de Caudry de plus de 3.000 panneaux solaires

(Boursier.com) — Le groupe L'Oréal a inauguré ce vendredi l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une ferme solaire dans son usine de Caudry, dans le Nord de la France.

L'usine L'Oréal de Caudry, qui rassemble plus de 500 collaborateurs, est spécialisée dans la fabrication d'émulsions de soin et de fonds de teint pour la Division Luxe du groupe. Elle produit principalement pour les marques Lancôme, Biotherm, Yves Saint Laurent Beauté, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, et Prada.

Cette nouvelle installation photovoltaïque, réalisée en collaboration avec Réservoir Sun - filiale de GreenYellow et leader de l'autoconsommation solaire en France- se compose d'une installation de 1 MWc en ombrière de parking et de 250 kWc de ferme solaire au sol. Cela équivaut à un total de 3.166 panneaux solaires d'une puissance de 1 250 kWc.

Cette installation permettra de couvrir d'environ 10% des besoins de la consommation annuelle du site et produira 1.230 MWh d'électricité bas carbone chaque année, qui sera entièrement consommée par l'usine. Depuis 2021, l'usine de Caudry utilise exclusivement de l'énergie renouvelable pour ses usages industriels. D'autres actions ambitieuses pour la transformation durable industrielle ont déjà été mises en oeuvre dans cette usine, comme par exemple, une station de traitement des eaux.