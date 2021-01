L'Oréal : dévoile au CES sa technologie de soins capillaires permettant d'économiser 80% d'eau

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Oréal a dévoilé lundi au CES 2021 sa dernière innovation de "beauty tech", L'Oréal Water Saver, une technologie durable de soins capillaires pour les salons de coiffure et la maison. Développée avec la start-up suisse Gjosa, cette innovation révolutionne le lavage des cheveux en permettant de réduire la consommation d'eau tout en améliorant l'expérience et l'efficacité des soins. La technologie proposée par L'Oréal associe la réduction de la consommation d'eau de près de 80% à une nouvelle application des produits. Spécialement conçus par L'Oréal Professionnel et Kérastase pour L'Oréal Water Saver, les produits capillaires sont directement incorporés dans l'eau et appliqués au moyen du pommeau.

Créée par le Tech Incubateur de L'Oréal et Gjosa, cette innovation associe l'expertise de L'Oréal en matière de formulation à une technologie d'optimisation des flux développée par Gjosa et inspirée du fractionnement utilisé dans les moteurs de fusée. Cette technique permet d'égaliser et d'organiser d'une manière précise la collision des gouttelettes d'eau dans le flux, ce qui réduit leur taille et accélère leur vitesse de circulation. L'Oréal Water Saver assure ainsi le meilleur usage de chaque goutte d'eau pour le lavage des cheveux tout en facilitant le rinçage des shampoings, après-shampoings et autres produits de soins.

Il est de notre responsabilité, chez L'Oréal, de contribuer à la préservation des ressources naturelles de la planète. Chaque goutte d'eau est précieuse et grâce à notre nouvelle technologie, chaque goutte d'eau compte , déclare Nicolas Hieronimus, Directeur Général Adjoint de L'Oréal, en charge des Divisions. L'Oréal Water Saver est une nouvelle étape de notre ambition dans la "beauty tech", celle d'offrir une expérience exceptionnelle aux consommateurs tout en poursuivant notre engagement pour le développement durable dans tous nos domaines d'activité

L'Oréal Water Saver est déjà disponible dans certains salons de New York et sera disponible dans certains salons à Paris à partir de février 2021. Son déploiement mondial s'étalera entre 2021 et 2022. Il devrait être installé dans des milliers de salons d'ici à quelques années, ce qui permettra de réaliser des économies pouvant atteindre près de 4 milliards de litres d'eau par an. Un dispositif destiné aux particuliers sera lancé ultérieurement.