L'Oreal : dégradé !

(Boursier.com) — L 'Oreal cède 0,6% à 404,6 euros à l'ouverture du marché parisien, pénalisé par une note d'analyste. Selon nos informations, la Deutsche Bank a en effet dégradé le titre du numéro un mondial des cosmétiques à 'vendre' tout en réduisant sa cible de 385 à 350 euros. "L'Oréal est à bien des égards une entreprise unique et, en tant que telle, nous ne prenons pas à la légère l'adoption d'une position plus négative", affirme le broker.

Sans aucun doute un spécialiste du marketing de premier plan, la société est également très innovante avec des marges brutes et une rentabilité attrayantes. Cependant, le courtier craint de plus en plus que la Chine soit un pays à croissance plus lente que prévu à moyen terme. Dans le même temps, il prévoit un ralentissement de la croissance de la beauté dermatologique en raison d'une démographie moins favorable et de la loi des grands nombres qui implique que si la croissance revenait à celle des affections cutanées, elle serait beaucoup plus modeste. Le risque baissier sur les multiples de valorisation que poserait un ralentissement de la Chine et de la beauté dermatologique, ainsi que des préoccupations macroéconomiques, est désormais considérable, selon la DB.