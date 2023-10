L'Oréal : déception dans le luxe et en Asie

(Boursier.com) — L 'Oréal n'échappe pas au repli généralisé des marchés avec un titre qui cède 1,5% à 380,5 euros. Le numéro un mondial des cosmétiques a fait état d'une croissance inférieure aux attentes des analystes au troisième trimestre, affecté par un marché difficile du travel retail en Chine et en Corée. L'activité a progressé de 11,1% à données comparables avec des ventes en repli surprise de 4,8% dans la région Asie du Nord.

La division 'produits de grande consommation' de L'Oréal, avec des marques telles que Maybelline New York et L'Oréal Paris, a enregistré une croissance de plus de 13% sur la période, alors que les clients se tournent vers des marques moins chères pendant que l'inflation continue de comprimer le budget des ménages.

Un ralentissement de la division luxe de L'Oréal était attendu après que la division parfums et cosmétiques de LVMH eut raté de peu le consensus la semaine dernière, mais avec une croissance limitée à seulement 3,2% contre 12,2% prévu, c'est une surprise négative pour le marché, souligne Jefferies.

"Le luxe et l'Asie du Nord ont largement raté les attentes des analystes en raison d'un trimestre de réinitialisation plus douloureux que prévu pour le commerce de détail en Asie (Hainan/Corée) et d'une reprise globalement lente du marché chinois de la beauté", écrit Stifel. Cependant, toutes les autres divisions de produits et régions ont largement dépassé les attentes, L'Oréal gagnant des parts de marché significatives dans tous les domaines, avec des performances rassurantes en Amérique du Nord et en Europe en particulier, ajoute le courtier.

Pour Oddo BHF ('neutre'), la très belle performance opérationnelle du groupe est en ligne avec les attentes. Il est néanmoins probable que la réaction du titre soit légèrement négative en raison du Luxe, de la Chine et des multiples de valorisation élevés, même s'ils peuvent se justifier par un effet rareté qui s'amplifie, soulignait l'analyste avant l'ouverture.