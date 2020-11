L'Oréal : de retour sur les 300 euros

(Boursier.com) — L 'Oréal rejoint les 300 euros ce lundi, en hausse de 1,2% après avoir décidé de changer le périmètre géographique de certaines de ses zones à la suite du départ de Jochen Zaumseil, Président de la Zone APAC, qui a exprimé le souhait de prendre sa retraite au 1er janvier 2021.

Afin d'accorder davantage de cohérence à chaque région, en particulier en termes de comportement consommateur et de maturité de marché, de créer les conditions d'une transformation transverse de l'organisation et de maximiser la croissance, plusieurs décisions ont été prises...

La Zone Asie du Nord rassemblera la Chine continentale, Hong Kong, Taiwan, le Japon et la Corée du Sud. Cette Zone sera dirigée par Fabrice Megarbane, en sus de ses responsabilités actuelles en tant que DG de L'Oréal Chine et membre du Comité Exécutif.

L'Asie du Sud et la Zone Moyen-Orient/Afrique du Nord seront unies pour créer la Zone SAPMENA : Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Cette nouvelle et importante Zone sera confiée à Vismay Sharma, qui intègrera le Comité exécutif de L'Oréal. De nationalité indienne, Vismay a rejoint le Groupe en Inde en 1994, où il a dirigé les Divisions Produits Grand Public et Produits Professionnels. Il a été nommé DG de L'Oréal Indonésie en 2012. Depuis 2016, il est le DG de L'Oréal Royaume-Uni et Irlande.

Une nouvelle Zone Afrique subsaharienne sera confiée à Burkhard Pieroth. De nationalité allemande, Burkhard a rejoint L'Oréal en 2017 après une expérience précédente chez Procter & Gamble. Sa première mission a consisté à transformer l'activité capillaire de la Division Produits Grand Public. Depuis 2018, il est le Directeur Général des Marchés Emergents pour la Division Produits Grand Public.

Par ailleurs, afin d'animer cette nouvelle organisation, de favoriser les synergies transverses et d'élaborer une stratégie de croissance globale, le Groupe a souhaité créer la fonction de Chief Global Growth Officer, à qui tous les Présidents de Zones ainsi que l'activité Travel Retail seront rattachés. Cette fonction sera confiée à Frédéric Roze, actuellement Président de la Zone Amériques et membre du Comité Exécutif.

Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley est repassé de 'sous-pondérer' à 'pondération en ligne' en visant un cours de 300 euros.