L'Oréal : dans le Top mondial des entreprises préférées des étudiants

(Boursier.com) — L 'Oréal prend la 5e place du classement mondial Universum 2021 des entreprises préférées des étudiants d'écoles de commerce, gagnant 5 places par rapport à 2020. Le Groupe est la première multinationale de l'UE à figurer dans le Top 5 de ce prestigieux palmarès.

L'Oréal, qui reçoit plus de 1 million de candidatures par an, se classe par ailleurs au 19e rang des entreprises préférées des étudiants d'écoles d'ingénieurs.

Entre septembre 2020 et mai 2021, plus de 221.800 étudiants et diplômés d'écoles de commerce et d'ingénieurs de 10 pays ont été interrogés sur les critères qu'ils considèrent comme les plus importants pour choisir leur futur employeur.