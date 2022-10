L'Oréal : croissance soutenue sur 9 mois

(Boursier.com) — A données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal ressort à +12% au 30 septembre 2022, soit sur 9 mois.

A données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe au 30 septembre atteint 27,941 MdsE, soit une croissance de +20,5%, après 9,575 MdsE de chiffre d'affaires au 3e trimestre.

"Dans un contexte plus volatil que jamais marqué par les contraintes sanitaires en Chine et l'inflation dans le monde occidental, L'Oréal réalise un trimestre très solide, poursuivant un rythme de croissance soutenu par rapport à 2019. Bénéficiant de sa stratégie de rééquilibrage, notamment géographique, le Groupe affiche à fin septembre une croissance forte de + 20,5% en publié, avec un impact positif important des effets de change, et de + 12% en comparable", commente Nicolas Hieronimus, Directeur général de L'Oréal, qui poursuit : "Le marché mondial de la beauté reste dynamique et l'appétit des consommateurs pour les produits de beauté est intact. La robustesse du modèle de L'Oréal, alliée à son agilité et à l'engagement de ses équipes à travers le monde, lui permet à nouveau de surperformer significativement le marché et renforcer sa position de numéro 1 mondial de la beauté. Les chiffres démontrent le bon rééquilibrage de l'empreinte géographique du Groupe. Toutes les Zones sont en progression, y compris l'Asie du Nord malgré des turbulences dans l'écosystème chinois. Les autres Zones réalisent une croissance à deux chiffres, avec une très forte progression dans les marchés émergents (SAPMENA-SSA, Amérique latine) et une performance remarquable en Europe. La croissance est également équilibrée par Division, chacune surperformant son marché. La Division des Produits Grand Public poursuit son accélération depuis le début de l'année et nos trois Divisions sélectives enregistrent une croissance à deux chiffres sur 9 mois. La performance de L'Oréal Luxe est temporairement impactée au troisième trimestre par plusieurs facteurs ponctuels (confinements à répétition en Chine et à Hainan, facturations du Travel Retail anticipées au 2e trimestre). Néanmoins, la Division a réaccéléré en septembre et a atteint au 3e trimestre des parts de marché records en Chine continentale. Le Groupe récolte les fruits de sa stratégie de valorisation qu'il a déployée dès le début de cette année, et dont les effets accélèrent en particulier en Europe et en Amérique du Nord.

Le dirigeant conclut : "En dépit des incertitudes actuelles, nous restons confiants quant aux perspectives du marché mondial de la beauté, qui confirme à nouveau sa résilience, confiants dans notre force d'innovation, et confiants dans notre capacité à surperformer le marché pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats en 2022".