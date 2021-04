L'Oreal : croissance soutenue au T1

L'Oreal : croissance soutenue au T1









Crédit photo © L'Oréal

(Boursier.com) — Le groupe L'Oréal a publié une hausse de 10,2% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, plus forte que prévue en données comparables, soutenue par la forte croissance enregistrée en Chine. À données publiées, le chiffre d'affaires du groupe, au 31 mars 2021, a atteint 7,61 Milliards d'euros, soit une progression de 5,4%. Après avoir été durement frappé par la pandémie de coronavirus, le géant français des cosmétiques avait déjà entamé son redressement dans la foulée de la réouverture des magasins dans la majeure partie de l'Asie.

Le rythme de croissance des ventes au cours des trois premiers mois de 2021 s'est ainsi encore accéléré par rapport à la hausse de 4,8% enregistrée au quatrième trimestre.

Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal, a déclaré : "En dépit de la crise sanitaire et des mesures associées qui perdurent dans certains pays, notamment en Europe de l'Ouest, le marché de la beauté continue de se redresser. Dans ce contexte, L'Oréal démarre l'année avec une très forte croissance au premier trimestre à +10,2% à données comparables 1, surperformant significativement le marché. Le Groupe poursuit ainsi son accélération initiée au troisième trimestre de l'année 2020, et est en augmentation de +5% à données comparables par rapport au premier trimestre de 2019.

Les performances des Divisions Produits Professionnels, L'Oréal Luxe et Cosmétique Active sont remarquables, toutes en progression à deux chiffres. La Division des Produits Professionnels progresse fortement partout dans le monde. La croissance de L'Oréal Luxe est tirée par le succès des marques en soin de la peau, notamment Lancôme, Kiehl's et Helena Rubinstein. Cosmétique Active poursuit sa forte croissance déjà très marquée en 2020. La Division des Produits Grand Public est stable, toujours freinée par sa forte exposition à la catégorie du maquillage qui reste en berne.

Toutes les Zones géographiques sont en croissance, à l'exception de l'Europe de l'Ouest où les mesures liées à la situation sanitaire restent contraignantes. L'Amérique du Nord réalise de belles performances tant en e-commerce que dans les points de vente. Les Zones dans les Nouveaux Marchés sont toutes en croissance de plus de 10%, surtout la Zone Asie Pacifique qui renoue avec ses taux de croissance extrêmement dynamiques d'avant la pandémie, tirés notamment par la Chine continentale en très forte progression.

Le e-commerce progresse de +47,2% et représente 26,8% du chiffre d'affaires.

Dans un environnement qui s'améliore progressivement du fait des campagnes de vaccination, et grâce à l'engagement et la détermination des équipes partout dans le monde, L'Oréal est à l'offensive en termes de lancements de produits et d'investissements en moyens moteurs pour accompagner la croissance de ses marques. Nous sommes donc confiants dans notre capacité à surperformer le marché et à réaliser une année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats."