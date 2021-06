L'Oréal crée une Zone Europe dirigée par Vianney Derville

(Boursier.com) — A la suite du départ à la retraite d'Alexandre Popoff, Directeur Général de la Zone Europe de l'Est, L'Oréal crée une Zone Europe, qui sera dirigée par Vianney Derville, actuellement Directeur Général de la Zone Europe de l'Ouest. Sous sa direction, les deux Zones Europe de l'Ouest et Europe de l'Est seront réunies en une seule Zone afin de mettre en place des conditions optimales de croissance pérenne. Il s'agit de la dernière étape de la réorganisation des Zones du Groupe.

Vianney Derville a démarré sa carrière chez L'Oréal en 1992 en tant que chef de produit Lascad à la Division Produits Grand Public (DPGP). Plus récemment, en 2016, dans le fil de son évolution interne chez L'Oréal, il a été nommé Président de la Zone Europe de l'Ouest et est devenu membre du comité exécutif de L'Oréal. Au cours de ces dernières années, il a déployé avec succès le modèle opérationnel multi-division, qui a permis au Groupe de gagner d'importantes parts de marché.

Cette nomination prendra effet le 1er juillet 2021.