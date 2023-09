L'Oréal : crée un fonds pour l'Urgence Climatique

(Boursier.com) — L 'Oréal annonce la création d'un nouveau fonds, doté de 15 millions d'euros, destiné à développer la capacité de résilience des populations vulnérables face aux catastrophes climatiques. Ce Fonds pour l'Urgence Climatique soutiendra les communautés des zones les plus exposées en permettant à des organisations partenaires spécialisées d'accompagner les populations dans la prévention et la reconstruction face à de tels événements.

D'après les estimations, les catastrophes liées au climat ont quintuplé au cours des 50 dernières années. Aujourd'hui, près de trois milliards de personnes vivent dans des zones à risques, et leur nombre pourrait atteindre quatre milliards d'ici à 20502. Le Fonds L'Oréal pour l'Urgence Climatique contribuera à aider les populations vulnérables à travers des partenariats avec des organisations locales et des ONG internationales spécialisées dans l'assistance aux victimes de catastrophes. Il s'appuie sur l'engagement historique de L'Oréal à relever des défis humanitaires et environnementaux toujours plus nombreux, et s'inscrit dans la continuité d'autres initiatives, telles que le Fonds L'Oréal pour la Régénération de la Nature, le Fonds pour l'innovation circulaire et le Fonds L'Oréal pour les Femmes, portant les investissements totaux du Groupe à plus de 200 millions d'euros.

Le fonds sera orienté vers deux types d'actions : La " prévention ", pour contribuer à minimiser l'impact des catastrophes climatiques avant qu'elles ne surviennent grâce à des systèmes de planification et d'alerte précoce ; et la " reconstruction ", afin de restaurer après de telles catastrophes les infrastructures essentielles et les services vitaux tels que les soins de santé, le logement et l'accès à la nourriture et à l'eau. Les deux premiers bénéficiaires du Fonds L'Oréal pour l'Urgence Climatique sont The Solutions Project, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, et Start Network, une alliance mondiale de plus de 80 ONG locales, nationales et internationales, qui interviennent en première ligne pour apporter des réponses rapides et efficaces de prévention et de gestion des crises humanitaires.