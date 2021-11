L'Oreal : coup double en Chine

(Boursier.com) — L 'Oréal a conclu un accord avec deux des influenceurs chinois parmi les plus célèbres du pays, à savoir Li Jiaqi et Viya, après un différend sur les prix de vente en promotion de produits de la marque à l'occasion de la fête des célibataires d'Alibaba Group, début novembre. "Comme l'ont déjà indiqué les deux influenceurs, L'Oréal Chine et ses partenaires ont trouvé une solution constructive et satisfaisante pour répondre aux récentes plaintes des clients concernant la promotion de la fête des célibataires", a déclaré le groupe L'Oreal dans un communiqué.