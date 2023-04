L'Oreal : confirme sa bonne dynamique

(Boursier.com) — L 'Oreal repart déjà de l'avant. Après une petite pause jeudi, le titre du numéro un mondial des cosmétiques prend 1,14% à 415,7 euros à Paris. Stifel anticipe un bon début d'année et modélise une croissance de +9,7% à données comparables au premier trimestre, en accélération par rapport à la croissance de 8,1% du quatrième trimestre 2022. En amont de cette publication (le 19 avril), le courtier rehausse ses prévisions de ventes/EBIT pour les exercices 23-24 d'environ 1% et relève sa cible de 407 à 450 euros.

La prime de valorisation semble bien étayée par une forte dynamique du chiffre d'affaires dans les marchés développés et émergents, une nouvelle accélération de la croissance en Chine à partir du deuxième trimestre, une excellente visibilité sur les marges (compte tenu de la forte dynamique du mix-prix et de la modération de l'inflation COGS) et de l'historique éprouvé du groupe lors des récessions passées. Le groupe bénéficie par ailleurs depuis le début de l'année de la rotation des investisseurs vers les valeurs défensives et de croissance de haute qualité.