L'Oréal conclut un partenariat de recherche avec BreezoMeter

(Boursier.com) — L 'Oréal annonce un nouveau partenariat pluriannuel de recherche et de technologie avec BreezoMeter, une des entreprises de "climate tech" les plus innovantes et fiables au monde. Basée en Israël, BreezoMeter est un leader dans le domaine de l'information environnementale sur la qualité de l'air, le pollen et les incendies. Son principal objectif est d'améliorer la santé et la sécurité de milliards de personnes dans le monde en fournissant des données et des informations environnementales précises et exploitables.

Grâce à ce partenariat de plusieurs années, L'Oréal et BreezoMeter combineront leur expertise à la fois dans la science du vieillissement et de l'environnement dans le but de développer une plateforme d'exposome unique axée sur la beauté. Le partenariat permettra de découvrir de nouvelles données sur la façon dont l'environnement affecte le vieillissement de la peau, et de fournir enfin de nouveaux services aux consommateurs du monde entier, capables d'accompagner leurs besoins en matière de soin de la peau avec des routines de soin personnalisées et des conseils sur leur mode de vie.