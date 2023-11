L'Oréal célèbre les 10 ans de son programme de protection et d'innovation sociale

(Boursier.com) — L 'Oréal célèbre, ce 16 novembre, les 10 ans de Share & Care, le programme de protection et d'innovation sociale déployé dans le monde entier pour l'ensemble des collaborateurs du Groupe. Depuis son lancement en 2013, Share & Care garantit à tous les collaborateurs de L'Oréal le plus haut niveau de protection sociale, ainsi que les meilleurs avantages sociaux sur chacun des marchés dans lesquels opère le Groupe.

Share & Care continue d'évoluer, intégrant de nouvelles initiatives sociales -dans les champs de la maladie et du cancer, de la violence domestique et de la santé mentale- afin de mieux protéger et soutenir les collaborateurs dans un paysage social en constante évolution.

Share & Care offre de nombreux avantages sociaux articulés autour de la santé, du soutien financier, du bien-être et de l'environnement de travail, dépassant la plupart du temps les niveaux attendus localement. Share & Care garantit déjà un minimum de salaire de 24 mois en cas d'invalidité, de décès naturel ou accidentel ; au moins 14 semaines de congé maternité intégralement payées ; 6 semaines minimum de congé paternité ou pour le second parent, entièrement rémunérées. Le programme garantit également le remboursement minimum de 75 % des principales dépenses de santé et un salaire décent2 à chaque collaborateur de L'Oréal dans tous les pays.