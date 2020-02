L'Oréal : CBRE relooke les espaces de travail de l'Immeuble RIO à Clichy

Crédit photo © Reuters

CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise, a remporté le concours d'idées lancé par L'Oréal pour réaménager les espaces de travail de l'Immeuble RIO, l'un des deux immeubles du campus Charles Zviak à Clichy.

D'une surface de 35.000 m2, RIO accueille depuis 2016 les divisions monde de la Recherche et Innovation et des Opérations du groupe L'Oréal. Le projet de transformation intègre un concept d'aménagement s'articulant autour de "Places des Villages" (espaces de rencontre, vecteurs de l'identité du groupe), et des "Villages" (espaces privés dédiés aux différents métiers). Les aménagements proposés offrent un environnement de travail agile, support des ambitions de transformation et de la nouvelle organisation managériale.

Le projet a notamment pour enjeu : incarner l'identité et les valeurs du groupe dans le nouvel environnement de travail dans l'esprit "Less is more", une approche optimisant les investissements déjà réalisés. L'aménagement proposé allie ainsi hybridation et économie. Etre hybride en introduisant une panoplie d'espaces aux usages divers et des équipements sur-mesure répondant aux besoins spécifiques liés aux différentes activités des équipes. Etre économe et durable en réutilisant au maximum les aménagements préalablement réalisés, notamment à travers la reconfiguration et l'adaptation astucieuse du mobilier existant.

La 1ère phase du projet a porté sur le 2ème étage du bâtiment totalisant environ 4.000 m2 et a concerné deux des Directions aux activités différentes. D'une part, les Directions des Opérations des "Produits Professionnels" et "Cosmétique Active" aux besoins spécifiques nécessitant entre autres la consultation et manipulation d'un grand nombre de produits et échantillons au sein des espaces tertiaires. D'autre part, la Direction technologique de la Recherche et Innovation travaillant sur le développement d'innovations digitales pour le Groupe.

Afin de concevoir un projet sur-mesure et de faire participer et adhérer les collaborateurs au projet, CBRE a initié une démarche de co-conception avec les utilisateurs basée sur 2 axes. Un cadrage stratégique réalisé avec les Directions concernées a permis de définir les ambitions de transformation et les principes directeurs de l'aménagement. Des ateliers thématiques agiles et créatifs réalisés avec des ambassadeurs pour affiner le projet en intégrant leurs spécificités métiers.

S'agissant des Villages, l'idée retenue fut d'articuler le nouvel environnement de travail autour, d'une part, d'espaces métiers dédiés aux équipes transverses et, d'autre part, de "Maisons", espaces projets dynamiques pour travailler et collaborer en immersion dans l'univers de la marque ou du domaine d'activité. La Place du Village a été conçue comme un noyau central propice aux échanges offrant une multitude d'espaces alternatifs hybrides permettant de "travailler autrement" selon les besoins des deux divisions: Chat Plaza, Plug & Work, meeting lounge, silence room, agora, face-to-face... Par ailleurs, un travail décoratif spécifique via des objets, produits, divers supports visuels a été mené pour affirmer dans les espaces l'identité et les valeurs du Groupe L'Oréal.

CBRE décline désormais le concept sur d'autres étages. La livraison de la prochaine phase est prévue courant 2020.