L'Oréal brille après un très beau troisième trimestre

(Boursier.com) — Début de séance canon pour L'Oréal dont le titre bondit de plus de 6% à 391,8 euros, en tête du CAC40. Le numéro un mondial des produits cosmétiques a largement dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre avec une hausse de 13,1% de ses ventes de juillet à septembre, hors effets de change et acquisitions. Le consensus attendait une progression d'environ 8%. Le groupe a bénéficié d'une dynamique forte sur toutes les divisions y compris le Consumer et le Professionnel qui faisait face à des bases de comparaison élevées.

" Depuis le début de la pandémie, L'Oréal n'a cessé de se renforcer et se trouve idéalement positionné pour continuer de croître à son rythme d'avant crise. Nous sommes plus que jamais confiants dans la dynamique de croissance. Dans un contexte encore incertain, notre performance au troisième trimestre nous conforte dans notre ambition de surperformer le marché et réaliser une année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats", a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.

Oddo BHF souligne que le management s'est montré très confiant, non seulement sur les dynamiques de croissance mais aussi sur le pilotage de la MOP en indiquant que l'inflation a certes un impact mais qu'il est relativement limité pour un groupe dont la marge brute est de 73% sur une activité qui bénéficie d'effets de valorisation important (mix et prix). Le broker reste 'neutre' sur le titre en raison de la valorisation élevé. L'objectif est relevé de 357 à 364 euros. La valorisation reste à ce stade solide et la très forte accélération en séquentiel affichée au T3 devrait soutenir le titre, ajoute le courtier.

Les ventes de L'Oréal ont impressionné les analystes, affirme pour sa part Citi ('vendre'), saluant la capacité du fabricant de produits de beauté à rééquilibrer sa croissance entre les différentes zones géographiques dans un contexte d'inquiétudes concernant la Chine.