L'Oréal : bien noté au plan RSE

(Boursier.com) — Pour la 6ème année consécutive, L'Oréal est reconnu pour son leadership en matière de développement durable par le CDP, organisation mondiale à but non lucratif. Le Groupe figure ainsi dans sa prestigieuse 'catégorie AAA' pour sa lutte contre le changement climatique et ses actions en faveur de la protection de l'eau et des forêts, les 3 thématiques environnementales couvertes par le CDP.

Grâce à des actions significatives et concrètes sur le climat, la sécurisation hydrique et contre la déforestation, L'Oréal est en tête de file, à l'échelle internationale, de l'ambition, de l'action et de la transparence en matière d'environnement. S'appuyant sur son engagement de longue date en faveur du développement durable, le Groupe s'est fixé des objectifs ambitieux à l'horizon 2030, dans le cadre de son programme 'L'Oréal pour le Futur', afin de s'assurer que ses activités sont compatibles avec les limites planétaires, c'est-à-dire de ce que notre planète peut supporter, telles que définies par la science environnementale.

L'Oréal est la seule entreprise à avoir obtenu, un score AAA pendant 6 années consécutives. Cette année, près de 12.000 entreprises ont été notées sur la base des données soumises par le biais des questionnaires du CDP en 2021.

Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, commente : "Chez L'Oréal, notre mission est de créer la beauté qui fait avancer le monde. Cela signifie que le respect de nos engagements environnementaux est une mesure essentielle de notre réussite. Etre la seule entreprise au monde à être notée AAA par CDP pour la 6ème année consécutive est un immense honneur et un engagement à ne rien lâcher dans ce combat contre le réchauffement climatique. Cette année, 14 entreprises se sont vu décerner un triple 'A', un formidable symbole qui prouve que, collectivement, nous pouvons être une puissante force de transformation. Ensemble, nous devons continuer à aller encore plus loin, encore plus vite, afin de relever les principaux défis environnementaux que notre monde affronte aujourd'hui".