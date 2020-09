L'Oréal : au top 10 de l'indice Diversité et Inclusion 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Oréal figure au top 10 de l'indice Diversité et Inclusion 2020 de Refinitiv qui établit le classement des 100 meilleures entreprises au monde parmi les 9.000 sociétés internationales qu'il évalue, grâce à une série d'indicateurs variés liés à la Diversité et à l'Inclusion. En occupant la 6e place cette année, il s'agit-là du meilleur score réalisé par le Groupe, qui se positionnait à la 12e place en 2019 et à la 8e place en 2018.

Les entreprises figurant dans le classement sont évaluées selon un large éventail de critères. Les scores de l'indice de Refinitiv sont calculés en fonction de 24 indicateurs liés à la Diversité et à l'Inclusion, regroupés au sein de 4 piliers principaux : la diversité, l'inclusion, le développement des collaborateurs et les controverses dans les médias. L'indice Refinitiv évalue la Diversité sous l'angle de l'égalité professionnelle, de la diversité culturelle au sein des équipes et des comités de direction, et des initiatives et des objectifs fixés en matière de diversité.