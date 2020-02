L'Oréal : au sommet après des comptes records

(Boursier.com) — L'Oréal prend la tête du CAC40 à l'ouverture sur un gain de 3,6% à 377,3 euros, au plus haut de son histoire boursière. Les investisseurs saluent la publication record du numéro un mondial des cosmétiques qui a affiché l'an passé la meilleure croissance de la décennie ainsi qu'une marge d'exploitation record de 18,6%.

La performance de L'Oréal au 4e trimestre ne montre aucun signe de ralentissement, la croissance organique des ventes dépassant une fois de plus les attentes, affirme RBC (performance sectorielle). L'Oréal a obtenu des résultats "très impressionnants" pour l'exercice financier et l'a fait "de la bonne manière". La croissance provient non seulement de Chine, mais aussi de pays comme l'Inde, la Malaisie et la Corée du Sud, ajoute le courtier.

Jean-Paul Agon a reconnu que la crise sanitaire liée au coronavirus qui sévit en Chine aurait "des conséquences sur la consommation, dont l'ampleur dépendra de la durée", tout en précisant que la demande rebondira rapidement une fois que l'épidémie se sera calmée, comme cela s'était passé avec le SRAS et d'autres maladies. Le dirigeant s'est dit confiant dans la capacité du groupe à " surperformer, cette année encore, le marché de la beauté et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats ".