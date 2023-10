L'Oréal : au rebond !

(Boursier.com) — L 'Oréal remonte de 0,9 à 383,7 euros après avoir reculé de 1,5% vendredi dans le sillage de sa publication trimestrielle. Les analystes sont logiquement nombreux à revenir sur le numéro un mondial des cosmétiques après cette présentation. Bernstein a réitéré son avis 'surperformer' et sa cible de 440 euros tandis que Barclays a remonté le curseur de 423 à 431 euros tout en restant à 'surpondérer'. HSBC maintient son conseil 'conserver' et son objectif de 390 euros alors que Stifel réduit la mire de 480 à 450 euros mais confirme sa recommandation 'achat'. La solidité du portefeuille de L'Oréal et sa diversification dans le secteur de la beauté ont permis au groupe de compenser les poches de faiblesse temporaires à Hainan/Corée et un marché de la beauté chinois atone, souligne le courtier.