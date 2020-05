L'Oreal : Assemblée Générale Mixte en ligne de mire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'avis de réunion en vue de l'AG de L'Oreal a été publié aujourd'hui, le lundi 25 mai 2020, au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et contient l'ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion, le Rapport du Conseil d'Administration sur le projet de résolutions et les informations légales peuvent être consultés sur le site Internet www.loreal-finance.com (rubriques Information Règlementée / Documentation Assemblée Générale).

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet précité, dans les conditions légales et réglementaires, à compter du mardi 9 juin 2020.

L'Oréal informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte, qui se tiendra à huis clos, sera retransmise en direct et dans son intégralité sur le site www.loreal-finance.com depuis le 41 rue Martre à Clichy, siège administratif de L'Oréal, le mardi 30 juin 2020 à 10h00, pour autant bien sûr que les conditions de cette retransmission puissent être réunies.