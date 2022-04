L'Oreal annonce le lancement d'un nouveau 'Circular Innovation Fund'

(Boursier.com) — Conscient de la pression croissante sur les ressources naturelles et de l'urgence à développer des solutions d'économie circulaire, L'Oréal annonce la création du Circular Innovation Fund à l'occasion de la Journée de la Terre. En tant qu'investisseur principal, L'Oréal contribue à hauteur de 50 millions d'euros à ce nouveau fonds de 150 millions d'euros dans le cadre de son programme de développement durable L'Oréal pour le Futur. Géré par Demeter et Cycle Capital, pionniers et principaux gestionnaires de capitaux dédiés aux technologies propres, le fonds bénéficiera également d'un large éventail d'investisseurs, dont l'investisseur stratégique Axens, des family offices tels que Haltra et Claridge, ainsi que des investisseurs privés et des gestionnaires

Le Circular Innovation Fund soutiendra des start-ups et des entreprises d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie développant une utilisation circulaire des ressources dans des secteurs aussi variés que les nouveaux matériaux de la bio-économie, les solutions circulaires pour l'emballage, le recyclage et les déchets, la logistique et les procédés éco-performants.

En tant que fonds d'investissement à impact, le Circular Innovation Fund met en place une méthodologie de mesure d'impact solide, fiable et innovante. Face aux horizons d'investissement des entreprises du portefeuille, cette méthodologie s'appuie sur les vérifications nécessaires et la surveillance continue de critères de performance non-financiers clés, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'exploitation des ressources et de la diversité.

Les projets soutenus par le Circular Innovation Fund visent par exemple des entreprises telles que la start-up de mode circulaire For Days, un service amorçant une révolution circulaire en recyclant les vieux vêtements des consommateurs avec le Take Back Bag et en offrant un riche catalogue d'habillement 100% issus du recyclable circulaire et éco-conçus.

Un deuxième projet, Aphea.Bio, dont la mission est "Applied Nature for better Agriculture", développe de nouveaux produits biologiques agricoles de qualité supérieure pour réduire ou remplacer l'épandage de produits chimiques.