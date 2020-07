L'Oréal : à suivre demain soir

(Boursier.com) — La journée est déjà très chargée ce mercredi, elle sera encore plus encombrée demain. Une multitude d'entreprises cotées à Paris mais également en Europe et aux Etats-Unis publieront leurs derniers comptes trimestriels jeudi. Airbus, ArcelorMittal, Arkema, Danone, JCDecaux, Renault et Safran sont notamment au programme. L'Oréal sera également sur le pont demain soir.

Le consensus 'Bloomberg' attend des ventes nettes de 6,16 MdsE, en repli de 14,3% à périmètre comparable. L'Ebit est anticipé à 2,33 MdsE. Le groupe devrait avoir souffert des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19 qui ont conduit à un effondrement du 'travel retail' ainsi qu'à la fermeture de salons de coiffure. Le numéro un mondial des cosmétiques devrait également avoir été victime d'un ralentissement des ventes de ses produits maquillage en raison d'interactions sociales moindres, selon l'UBS. En revanche, les 'cosmétiques actifs' et les ventes en ligne devraient avoir mieux résisté.