L'Oréal a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 1,5 MdE

(Boursier.com) — L 'Oréal a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 1,5 milliard d'euros.

L'offre est composée de deux tranches :

- Une tranche de 800 millions d'euros à 3 ans et deux mois, assortie d'un coupon à taux fixe de 3,375% par an,

- Une tranche de 700 millions d'euros à 6 ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 3,375% par an.

Le montant levé lors de cette émission d'obligations sera affecté au refinancement partiel de deux emprunts obligataires : 1 milliard d'euros 0,375% à échéance 29 mars 2024 et 750 millions d'euros à taux variable à échéance 29 mars 2024.

Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 23 novembre 2023.

BNP Paribas, HSBC, Société Générale et Standard Chartered Bank AG ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux. Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan et Natixis étaient Teneurs de Livres lors de cette opération de financement.