L'Oréal a finalisé l'acquisition d'Aesop

(Boursier.com) — L 'Oréal annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Aesop, marque de beauté de luxe, conformément aux conditions annoncées le 3 avril 2023.

"Au nom du Groupe, je suis très heureux d'accueillir Aesop au sein de la famille L'Oréal", a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général du Groupe L'Oréal. "Combinaison unique de modernité, d'hédonisme et de luxe éthique, Aesop est une marque aspirationnelle qui tire le meilleur des courants de consommation ascendants. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à valoriser l'ADN et les valeurs uniques de la marque pour libérer son immense potentiel de croissance en Chine et ailleurs."

"Nous sommes ravis qu'Aesop rejoigne la Division L'Oréal Luxe et j'ai hâte d'accueillir Michael O'Keeffe et ses équipes passionnées au sein de la famille L'Oréal, afin d'écrire ensemble le nouveau chapitre de cette marque emblématique", a déclaré Cyril Chapuy, Président de L'Oréal Luxe. "Nous sommes convaincus qu'Aesop rejoindra le club des "marques milliardaires" de L'Oréal Luxe, contribuant ainsi de manière significative à la croissance future de L'Oréal."

"Ouvrir ce nouveau cycle de l'histoire d'Aesop nous enthousiasme. Je suis convaincu que L'Oréal est le meilleur partenaire pour porter la marque vers de nouveaux succès", a déclaré Michael O'Keeffe, CEO d'Aesop. "Avec le soutien et l'expertise inégalée de L'Oréal, nous continuerons à nous développer et à innover pour attirer de nouveaux clients et faire rayonner notre marque à l'international, tout en restant fidèles à nos valeurs fondatrices, en nous appuyant sur notre marque et son héritage distinctif."

"Sous la direction de Natura &Co, Aesop a atteint de nouveaux sommets et a renforcé la présence de la marque dans le monde entier", a déclaré Fabio Barbosa, Directeur Général de Natura &Co. "Visant l'excellence, la marque a également amélioré ses pratiques en matière de développement durable. Nous exprimons notre reconnaissance et notre profond respect pour la direction de la marque et ses équipes qui resteront chères à notre coeur et nous souhaitons le meilleur à Aesop pour ce nouveau chapitre au sein du Groupe L'Oréal."