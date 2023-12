L'Oréal : +33% depuis le début de l'année !

(Boursier.com) — L 'Oreal campe fermement sur les 442 euros ce lundi, alors que Bernstein reste à 'surperformance' sur le dossier, tout en réhaussant son objectif de 440 à 480 euros. Auparavant Stifel expliquait être revenu du CMD de L'Oréal qui s'est déroulé du 16 et 17 novembre avec une "meilleure compréhension" de la façon dont le groupe exploite le potentiel de la technologie de la beauté pour mieux connaître ses consommateurs, innover, augmenter le marketing et élever le parcours du consommateur avec de nouvelle expériences... Être un champion de la Beauty Tech renforce l'avantage concurrentiel de L'Oréal et devrait générer de nouveaux gains de parts de marché dans les années à venir, estimait le courtier, à l''achat' sur le dossier. L'objectif a été maintenu à 450 euros.

Morgan Stanley avait de son côté relevé sa recommandation sur le numéro un mondial des cosmétiques à 'surpondérer' en visant un cours de 450 euros. MS a modifié sa sélection de titres dans le secteur des produits ménagers et des soins personnels, se concentrant sur les entreprises offrant une visibilité sur leur croissance et leur marge. Un marché de la beauté fragmenté offre des opportunités aux acteurs bien capitalisés, dont L'Oréal est l'un des bénéficiaires attendus... Le broker expliquait son choix de passer à l'offensive sur le géant français en raison de sa croissance supérieure, de ses marges, de sa faible exposition aux marques propres et de sa capacité à prendre des parts de marché. Depuis le début de l'année, le titre gagne 33% en bourse de Paris !