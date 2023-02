L'OP SOL et Savencia Fromage & Dairy signent un accord de partenariat portant sur la collecte de lait

(Boursier.com) — Aujourd 'hui, les représentants de l'Organisation de Producteurs du Sud-Ouest Laitier (OP SOL) signent un accord de partenariat durable et local avec la Fromagerie des Chaumes, filiale du groupe Savencia Fromage & Dairy. Depuis mai 2022, l'Organisation de Producteurs du Sud-Ouest Laitier (OP SOL) cherchait de nouveaux débouchés pour la collecte de son lait. Les représentants de l'OP SOL ont trouvé une solution collective et signent un accord de partenariat avec la Fromagerie des Chaumes située à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques).

Un partenariat durable et ancré dans le territoire

La Fromagerie des Chaumes, historiquement ancrée dans le territoire et idéalement située pour permettre une optimisation logistique de la collecte locale, est un partenaire de choix pour l'OP SOL.

La transition des volumes collectés se fera progressivement d'ici fin 2023. Cet accord est un gage de stabilité pour les éleveurs de l'OP SOL, et participe à la dynamique de la filière laitière dans le Sud-Ouest.

Environ 15.000 tonnes en équivalent carbone stockées : l'OP SOL reste engagée pour un lait plus durable

Soucieux de la préservation de l'environnement, les producteurs de l'OP SOL sont engagés depuis plusieurs années dans des pratiques agricoles durables.

De son côté, Savencia a initié auprès de ses éleveurs partenaires une démarche de "Production Laitière Durable". Ce partenariat s'inscrit ainsi dans une volonté commune de pérenniser la filière laitière française, et de répondre aux défis sociaux et environnementaux de demain.

En 6 ans, les adhérents de l'OP SOL ont stocké environ 15.000 tonnes d'équivalent carbone.

Aujourd'hui près de 80% des exploitations de l'organisation de producteurs sont au niveau 2 du CAP'2ER (mise en place du plan d'action, suivie d'un 2e diagnostic).

Romain Gavoille, président de l'OP SOL se félicite : "Nous sommes arrivés à un accord satisfaisant avec Savencia et sa Fromagerie des Chaumes qui est bien implantée dans notre bassin de production. Aujourd'hui nous abordons l'avenir de manière plus sereine. Nous allons pouvoir nous concentrer sur notre coeur de métier à savoir l'élevage et continuer de produire du lait avec des pratiques respectueuses de l'environnement en phase avec les attentes sociétales".