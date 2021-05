L'Olympique Lyonnais rejoint l'Entreprise des Possibles

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ce lundi 10 mai, deux acteurs majeurs de l'écosystème Lyonnais ont décidé d'unir leurs actions pour venir en aide aux personnes fragilisées ou en situation précaire.

Jean-Michel Aulas, Président de l'Olympique Lyonnais et Alain Mérieux Président fondateur de l'Entreprise des Possibles ont signé une convention de partenariat liant les deux entités.

Investi depuis de nombreuses années dans la lutte contre la précarité sociale au travers des nombreux programmes portés par sa fondation, le club Rhodanien renforce son engagement en rejoignant le collectif d'entreprises solidaires fondé par Alain Mérieux.

Acteur incontournable du lien social sur son territoire, OL Fondation a construit ces dernières années des collaborations solides avec le Foyer Notre Dame des Sans-Abri ou encore la Banque Alimentaire du Rhône, s'appuyant sur un réseau réactif et solidaire.

Cette nouvelle dynamique enclenchée avec l'Entreprise des Possibles va renforcer l'impact des actions menées en soutien aux plus fragiles, en facilitant notamment le développement des synergies entre les volontaires et les bénéficiaires.

La signature de cette convention au Groupama Stadium de Décines symbolise également l'ancrage territorial de l'Olympique Lyonnais, qui s'investit depuis son implantation dans l'Est de la Métropole, notamment auprès des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Ce rapprochement avec l'Entreprise des Possibles va constituer un formidable accélérateur pour tous les programmes soutenus par le club dans le cadre de sa stratégie RSE et optimiser les relais autour des nombreuses actions liées à l'insertion sociale et professionnelle, tels que la Cité des Entreprises pour l'Emploi ou encore le projet Fair[e] qui mobilisent de nombreux acteurs du territoire.