L'OL et Emirates annoncent un accord de partenariat de 5 ans

L'OL et Emirates annoncent un accord de partenariat de 5 ans









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Olympique Lyonnais et Emirates, la plus grande compagnie aérienne du monde, annoncent aujourd'hui un accord de partenariat de 5 ans. Selon cet accord, Emirates deviendra le sponsor principal du club à partir du début de la saison 2020/2021. "Fly Better", le logo emblématique d'Emirates apparaîtra sur le devant des tenues d'entraînement et des nouveaux maillots de l'OL pour tous les matches du club, dans le cadre de la Ligue 1 Conforama et la Coupe d'Europe, jusqu'en juin 2025. Emirates bénéficiera également d'une large visibilité dans tout le Groupama Stadium (propriété du club), ainsi que des droits d'hospitalité, de billetterie et autres droits marketing.

L'Olympique Lyonnais possède l'un des meilleurs palmarès parmi les clubs de football français et participe pour la 23ème année consécutive à une compétition européenne. La constance de l'équipe, son esprit sportif et la fidélité de ses supporters ont été déterminants dans la décision d'Emirates de s'associer à l'OL.

Jean-Michel Aulas, Président de l'Olympique Lyonnais a déclaré : "L'arrivée d'Emirates parmi nous représente une opportunité incroyable pour notre club et notre métropole. Nous sommes ravis d'être accompagnés par un véritable leader de classe mondiale. Emirates incarne l'élégance et la qualité de service ; c'est une marque premium qui dispose d'une expérience éprouvée dans le football et le sponsoring sportif. Cette association à long terme est une excellente opportunité pour nos deux marques. Nous sommes reconnaissants envers les équipes d'Emirates pour la confiance qu'elles nous témoignent et nous sommes impatients de travailler ensemble."